Ростов-на-Дону, , 18:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону пожар, вспыхнувший в садоводческом товариществе «Виноградарь» утром 19 сентября, потушен. На ликвидацию ушло около пяти часов.

К тушению привлекалось более 50 человек и 14 единиц техники.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар охватил два жилых дома, хозпостройку и гараж. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Что стало причиной возникновения огня, предстоит выяснить специалистам.

В результате пожара никто не пострадал.

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