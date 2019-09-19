Красноярск, , 13:50 — REGNUM Лесопожарный сезон в Красноярском крае пока не завершён, но на сегодняшний день уже известно, что в производстве восьми следственных подразделений региона в настоящее время находятся 19 уголовных дел, возбуждённых по фактам неосторожного обращения с огнём, совершённого неустановленными лицами. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 сентября, в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уточняется, что сумма ущерба по этим уголовным делам составила 54 млн рублей.

Места происшествия дополнительно осмотрели следователи. Отрабатываются версии причастности к пожарам местного населения в результате хозяйственной деятельности, а также тех, кто осуществлял охоту и сбор дикоросов.

«В настоящее время анализ информации, полученной в ходе расследования уголовных дел, не позволяет сделать вывод об умышленном характере лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

Всего специализированные следственно-оперативные группы осуществили 83 выезда для проведения осмотра пожаров в Красноярском крае.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, член Общественного совета при министерстве лесного хозяйства Красноярского края, директор КРОЭО «Плотина» Александр Колотов назвал ситуацию с сибирскими лесными пожарами 2019 года катастрофой.

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