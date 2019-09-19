Верхний Тагил, Свердловская область, , 13:52 — REGNUM В Верхнем Тагиле завершён ремонт повреждённого участка трубы холодного водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 14:00 по местному времени холодное водоснабжение в городском округе Верхний Тагил полностью восстановлено», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхнем Тагиле из-за прорыва трубы на перекрёстке улиц Маяковского и Ново-Уральской более семи тысяч жителей оставались без холодной воды. В зону отключения попали 99 жилых домов, два детских сада и две школы.

Отметим, что занятия в учебных учреждениях не прекращались.

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