Канск, Красноярский край, , 13:12 — REGNUM В городе Канске Красноярского края проводится доследственная проверка по факту обнаружения рабочими костных останков. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в главном следственном управлении СКР по краю.

По предварительным данным, 16 сентября в Канске в районе дома №25 по ул. Победы проводились строительные работы. В земле рабочие нашли фрагменты человеческих костей. Местные жители утверждают, что ранее в этом месте находилось кладбище.

По данному факту проводится доследственная проверка. Фрагменты костей направили на медико-криминалистическую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Австралии волна вынесла на пляж человеческие останки.

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