Канберра, , 10:19 — REGNUM

Останки французского туриста, пропавшего без вести в феврале 2019 г, возможно, вынесло волной на пляж в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Об этом 15 июля передает Mail Online.

Ранее турист Эрван Ферье и его британский друг Хьюго Палмер были объявлены пропавшими без вести во время их отпуска. Представители полиции полагают, что они утонули в Порт-Маккуори, так как их вещи были найдены на песке Шелли-Бич.

В июне на берег море вынесло человеческие кости, результаты судебно-медицинской экспертизы показали с большой долей вероятности, что останки принадлежат Ферье. Останки Палмера пока не найдены.

«Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что это кости одного человека, — сказал представитель полиции Нового Южного Уэльса. — Останки, как полагают, принадлежат 20-летнему Эрвану Ферье, который пропал без вести в феврале 2019 года, но они потребуют дальнейшего изучения, чтобы подтвердить это».