Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 12:46 — REGNUM В Бразилии найден мертвым один из бывших руководителей строительной компании Odebrecht («Одебрехт») Энрике Вальядарес, передает TeleSur. Он был одним из трех главных осведомителей, рассказавших властям о коррупционной деятельности компании.

Тело бывшего президента Odebrecht Energía Вальядареса найдено его родственниками в квартире в Рио-де Жанейро 17 сентября. Оно передано для вскрытия Институту судебно-медицинской экспертизы. Причина смерти изначально не ясна, полиция начала расследование.

Всего около ста сотрудников компании «Одебрехт», находившихся на руководящих должностях, пошли на сделку со следствием, чтобы минимизировать наказание для себя. В частности, по доносу Вальядареса во взяточничестве были заподозрены бывший кандидат в президенты Аэсиу Невес и министр энергетики и горнодобывающей промышленности Эдисон Лобу.

Напомним, начавшееся в 2014 году расследование деятельности «Одебрехт» раскрыло коррупционную схему, действовавшую по всей Латинской Америке. Многие высокопоставленные политики, в том числе первые лица государств, были обвинены и даже осуждены за получение взяток или незаконное финансирование своих компаний бразильской строительной фирмой, взамен получавшей государственные контракты. Как сообщало ИА REGNUM, этим летом компания заявила о своем банкротстве.

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