Верхний Тагил, Свердловская область, , 12:09 — REGNUM В Верхнем Тагиле из-за коммунальной аварии без снабжения холодной водой остались 99 домов, в которых проживают 7079 человек, а также две школы и два детских сада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В МЧС уточнили, что отключение произошло из-за прорыва трубопровода на перекрёстке улиц Маяковского и Ново-Уральской. На место выехали и начали ремонтные работы аварийные бригады. На данный момент школы и детские сады продолжают работать.

Отметим, что возобновить подачу холодной воды в дома и социальные учреждения обещают к 20:00 по местному времени.