Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Ростовские следователи выясняют обстоятельства, при которых травмы получил ребёнок. ЧП произошло во время ураганного ветра в Ростове-на-Дону 18 сентября, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По имеющимся сведениям, во время шторма на улице Криворожской упало дерево. В результате травмы получила десятилетняя девочка. Ребёнок находится в больнице.

По данному факту организована доследственная проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, что около сотни деревьев были повалены в Ростове-на-Дону в результате ураганного ветра с проливным дождём, одно из деревьев травмировало ребёнка.

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