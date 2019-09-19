Новосибирск, , 11:12 — REGNUM Двухлетний ребёнок, который вместе с матерью оказался в яме с кипятком, выведен из состояния ожогового шока и переведён из реанимации, сообщает «ТАСС».

По данным врачей, мальчик получил около 20% ожогов тела. Ему предстоит длительное лечение в ожоговом отделении, его состояние остаётся стабильно тяжёлым.

Состояние матери, которая также была госпитализирована, оценивается как средней степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что властям Новосибирска поручено организовать проверку после падения матери с двухлетним ребёнком в яму с кипятком на тротуаре в центре города.

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