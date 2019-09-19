Калат, Афганистан, , 10:20 — REGNUM Количество погибших после взрыва грузовика в афганском городе Калат провинции Забуль, по уточненным данным, составило 12 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Гулислама Сияль.

Теракт в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона также сообщил, что в результате теракта, который произошел возле правительственной больницы, ранено более 60 человек.

Телеканал TOLOnews первоначально сообщил, что в результате теракта погибли 7 человек и 85 были ранены.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв в афганском городе Калат прогремел рано утром 19 сентября. Ответственность за взрыв на себя взяла группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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