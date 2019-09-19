Кызыл, , 10:03 — REGNUM В столице Тувы Кызыле поздно вечером 18 сентября произошёл пожар в гаражном боксе. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС, на момент прибытия пожарных, открытым пламенем горела кровля двухэтажного здания.

Пожарная безопасность ulleo

Всего на ликвидации пожара приняли участие 24 человека, также было привлечено 8 единиц техники. Возгорание было локализовано на площади более 600 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, поскольку на момент возгорании в здании не было людей.

В МЧС отмечают, что условием развития пожара стало позднее обнаружение.

«Для установления причины пожара работают дознаватели Государственного пожарного надзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории по Республике Тыва», — сообщили в Главном управлении.

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