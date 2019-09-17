Новороссийск, Краснодарский край, , 19:51 — REGNUM Крупный пожар на складе строительных материалов потушен в Новороссийске, 17 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

Пожар удалось локализовать к 15:58 по московскому времени. В 18:50 горение было полностью устранено.

При тушении пожара были задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 32 человека и 10 единиц техники.

Пожарным удалось не допустить переброски пламени на жилые дома, находящиеся по соседству.

Напомним, 17 сентября в 14:09 на улице Васенко произошло возгорание склада строительных и утеплительных материалов. Площадь пожара достигала 1000 квадратных метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Специалисты отмечали угрозу распространения огня на соседние постройки.

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