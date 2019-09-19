Омск, , 08:19 — REGNUM Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 131, 132 УК РФ.

По версии следствия, вечером 17 сентября школьница возвращалась домой. В это время на неё напали трое подростков (13, 14, 15 лет). Злоумышленники затащили девочку в безлюдное место и изнасиловали.

Старшие подозреваемые заключены под стражу. Что касается 13-летнего подростка, решается вопрос о его помещении в специализированное помещение для несовершеннолетних.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае мужчина осуждён на 13 лет колонии строгого режима за изнасилование дочери.

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