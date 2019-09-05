Туруханск, Красноярский край, , 12:11 — REGNUM Житель Туруханского района Красноярского края осуждён на 13 лет колонии строгого режима за изнасилование дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в Главном следственном управлении СКР.

В отношении 34-летнего мужчины было возбуждено дело по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ («Изнасилование малолетней»).

Установлено, что вечером 4 августа 2018 года к фельдшеру в отдалённом поселении Туруханского района привели маленькую девочку с опасными для жизни повреждениями внутренних органов. Ребёнка госпитализировали.

Следствие установило, что девочку изнасиловал отец. Злоумышленник скрывался в лесу, но вскоре его задержали полицейские. На допросе он сообщил, что был пьян и не помнит своих действий.

Мать девочки о произошедшем знала, но в правоохранительные органы не сообщила. Сейчас в суде рассматривается уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Злоумышленник свою вину не признал, однако результаты экспертиз и собранные доказательства позволили направить дело в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области семилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны отца и старшего брата. В 2018 году органы СКР возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Читайте также: Семилетнюю девочку в Ленобласти насиловали отец и старший брат