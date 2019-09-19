Арсеньев, Приморский край, , 08:17 — REGNUM В приморском городе Арсеньеве расследуется инцидент с избиением в колледже подростка-инвалида, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дело об избиении получило широкий общественный резонанс, и следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела в Следственный Комитет. В настоящее время известно, что учащийся первого курса колледжа является инвалидом и школьную программу проходил на домашнем обучении. В результате избиения у него выявлено сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, сокурсница жестоко избила учащегося колледжа, являющегося инвалидом в приморском городе Арсеньеве.