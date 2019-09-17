Владивосток, , 09:55 — REGNUM В одном из заведений профессионального образования Приморья студентка избила учащегося-инвалида, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мальчик-инвалид, учащийся Приморского индустриального колледжа, расположенного в городе Арсеньеве, был избит сокурсницей и с травмами помещён в медучреждение. Полиция проводит проверку по факту избиения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в отношении 16-летней студентки, избившей 14-летнюю девочку-инвалида, заведено уголовное дело. Участнице подростковой банды грозит срок.