Москва, , 08:13 — REGNUM К утру 19 сентября на территории России работы по активному тушению проводились по двум лесным пожарам в Крыму площадью 41 га, сообщает РИА со ссылкой на данные ФБУ «Авиалесоохрана».

Отмечается, что всего за прошедшие сутки в разных регионах России было потушено 10 лесных пожаров на площади 48 га.

На сайте ведомства также опубликована информация о поручении оперативного штаба Рослесхоза Саратовской, Астраханской областям, Краснодарскому краю и Республике Башкортостан усилить меры пожарной безопасности на природных территориях в связи с высокой пожарной опасностью в лесах по условиям погоды.

Вместе с тем ситуация с пожарами в удаленных местах, тушить которые экономически нецелесообразно, не улучшается.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 18 сентября в стране было зарегистрировано два лесных пожара, по которым проводились работы по активному тушению, а их площадь составила 11 га.

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