Симферополь, , 22:07 — REGNUM Двухмесячный карантин введён главой Республики Крым Сергеем Аксеновым из-за бешенства волка, напавшего на людей в Симферопольском районе республики. Об этом 18 сентября сказано в соответствующем указе, размещённом на портале правительства Крыма.

Ограничительные мероприятия (карантин) будут установлены в связи с нападением на людей волка в селах Привольное и Перевальное. Инцидент произошёл 14 сентября, пострадали три человека, один из них был госпитализирован.

Волк был выслежен и отстрелен егерями, при обследовании животного было установлено, что оно заражено бешенством. Ограничительная зона по карантину установлена в радиусе 1,5 км от очага заражения, в неё входит и село Привольное. В зоне карантина запрещён вывоз и торговля домашними животными, выставки собак и кошек, дрессировка собак.

Карантин установлен на два месяца с учётом даты последнего зарегистрированного случая заболевания животных бешенством, во время карантина обязательно выполнение противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении трёх случаев бешенства животных за неделю в Челябинской области. На поражённых территориях введён карантин.

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