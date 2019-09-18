Москва, , 19:19 — REGNUM В Центральном административном округе Москвы 18 сентября обвалился асфальт на пешеходной части улицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

Происшествие случилось на Новой Басманной улице около дома 13 строение 2. Размеры обрушения примерно один метр на 2,5 метра. Глубина составляет до двух метров.

«Меньше месяца назад на этом месте проводились ремонтные работы на первом этаже этого здания», — рассказали корреспонденту местные жители.

Место происшествия огорожено, на месте работают спасатели и сотрудники других оперативных служб. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пешеходам, чтобы пройти опасный участок, нужно выходить на проезжую часть.