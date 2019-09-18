Орел, , 18:51 — REGNUM Шесть уголовных дел возбуждено в Орловской области в связи с выявленными нарушениями при ремонте дворовых территорий, сообщила 18 сентября пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в рамках проверок исполнения мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в Орле, а также в Мценском районе области.

«Выявлены факты приемки МКУ «УКХ г. Орла» некачественно выполненных работ по ремонту дворовых территорий, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». По фактам выявленных нарушений в органы предварительного расследования в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы прокурорских проверок, по результатам рассмотрения которых возбуждено 6 уголовных дел», — уточнили в прокуратуре области.

Отметим, на формирование комфортной городской среды в Орловской области в 2019 году выделено более 748 млн рублей, на эти деньги должны благоустроить 166 дворов и 33 общественные территории.