Юхнов, Калужская область, , 17:50 — REGNUM В Калужской области начальник отдела управления муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами администрации «Юхновский район» подозревается в получении взяток, сообщили 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело в совершении двух преступлений, предусмотренных статьёй «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». По версии следствия, в период с марта по май 2019 года подозреваемая, действуя в рамках своих должностных обязанностей, за денежное вознаграждение оказала содействие местными жителям в оформлении документов о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, а также незаконно оформила договор аренды земельного участка.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Чиновнице грозит наказание до шести лет лишения свободы.