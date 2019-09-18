Екатеринбург, 18 сентября 2019, 16:55 — REGNUM В Екатеринбурге в 18:01 по местному времени потушен пожар на Верх-Исетском заводе (ВИЗ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Также в МЧС сообщили, что во время пожара никто не пострадал, а специалисты устанавливают причину возгорания.
Напомним, что сообщение о пожаре на Верх-Исетском заводе поступило в 16:16 по местному времени. На место выехали 29 машин, а в ликвидации огня участвовали 89 пожарных. Площадь возгорания составила около полтысячи квадратных метров.