Каир, , 15:34 — REGNUM Министерство внутренних дел Египта опубликовало заявление, в соответствии с которым правоохранительные органы страны ликвидировали девять человек, подозреваемых в терроризме, об этом 18 сентября сообщает Al Arabia.

Египетские солдаты Osd.mil

Инцидент произошел в столице страны, городе Каир. По данным силовиков, уничтоженные принадлежали к группировке «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, силовые ведомства Египта ведут активную борьбу с террористическими группировками, помимо указанных выше «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране продолжается операция против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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