Мурманск, , 14:21 — REGNUM Сразу два уголовных дела возбудили следователи в отношении учредителя и члена совета директоров Мурманского морского пароходства — оба по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства. Действия руководства в итоге привели к образованию долгов по зарплате в сумме более 100 млн рублей и невыплате налогов в объеме 88 млн рублей.

Следователи проводят обыски дома у подозреваемого и в московском представительстве пароходства. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманское морское пароходство уже несколько лет испытывает финансовые проблемы. В отношении руководства ММП ранее было возбуждено уголовное дело за задержки заработной платы, а в 2018 году несколько судов пароходства были арестованы в портах разных стран. В первом квартале 2019 года проданы теплоходы «Поморье», «Кузьма Минин» и танкер «Варзуга».

В июне этого года Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) подала заявлениев Арбитражный суд Мурманской области о признании банкротом ПАО «ММП». А в июле с поста гендиректора пароходства был уволен Алексей Глазунов.

Интересно, что причинами своего бедственного положения руководство компании называло западные санкции и кризис в морской отрасли.