Морозовск, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Ребёнок с травмами доставлен в больницу, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 18 сентября.

ЧП произошло в Морозовске 17 сентября. В ведомстве уточнили, что девочка осталась дома одна. Открыв окно, она облокотилась на москитную сетку. Веса ребёнка конструкция не выдержала.

«В результате падения ребёнок получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи доставлен в центральную районную больницу Морозовского района, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данному факту назначена доследственная проверка.