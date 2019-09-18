Емельяновский р-н, , 12:02 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края раскрыли особо тяжкое преступление прошлых лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в Главном следственно управлении СКР по краю.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») было возбуждено в 2013 году. По версии следствия, в июне 2013 года женщина обратилась в полицию с заявлением о помощи в розыске без вести пропавшего 39-летнего красноярца, приехавшего в посёлок Известковый к своим знакомым. Мужчину разыскивали все эти годы.

Следователи установили, что мужчина, будучи пьяным, поссорился с 56-летним хозяином дома. Злоумышленник нанёс своему гостю смертельные телесные повреждения, а затем закопал его тело в лесу.

Сейчас подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве 15-летней давности.

Читайте также: В Уфе завершено расследование убийства 15-летней давности