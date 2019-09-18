Уфа, , 08:12 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве 15-летней давности завершили следователи в Уфе. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

По сообщению пресс-службы, следователи-криминалисты, осуществляя работу по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, повторно изучили материалы уголовного дела убийства в 2004 году 17-летней девушки.

Следователи вновь осмотрели вещественные доказательства и провели ряд современных экспертиз одежды убитой, в том числе дактилоскопическую, молекулярно-генетическую экспертизу и экспертизу запаховых следов.

В результате они обнаружили следы мужчины, который был осужден в 2015 году за незаконный оборот наркотиков и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

В ходе следствия обвиняемый сначала сознался в содеянном, но к концу следствия свою вину признать отказался.

По версии следователей, вечером 23 сентября 2004 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил 17-летнюю незнакомую девушку. Перепутав ее с пассажиркой, которая не оплатила проезд, когда он ее подвозил, обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по голове. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Уголовное дело будет направлено в суд сразу после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Башкирии.