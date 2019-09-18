Банги, , 11:03 — REGNUM Столкновения между двумя вооруженными группировками в городе Бирао, ЦАР, стали причиной смерти 38 человек. Многие люди получили ранения в ходе столкновений с участием двух противоборствующих группировок повстанческого альянса «Селека».

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, конфликт возник, несмотря на подписание вооруженными группировками в феврале мирного договора о создании коалиционного Правительства в ЦАР. Кроме того, в начале этого месяца Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявлял, что соглашение между группировками остается в силе.

Столкновения начались в конце прошлой недели, сообщает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Организация Объединенных Наций и Африканский союз решительно осудили возобновление боевых действий в городе Бирао, находящемся в северо-восточной части ЦАР на границе с Южным Суданом.