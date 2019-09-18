Новосибирск, , 09:08 — REGNUM В Новосибирске суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы (условно с испытательным сроком три года) за то, что он бросил гранату под автомобиль своего обидчика, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчина проходил по двум статьям: «Умышленное повреждение чужого имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).В суде установлено, что мужчина в 2017 года незаконно приобрел и хранил боевую гранату (РГД-5). Ночью 17 ноября 2018 года он, проезжая на автомобиле, увидел сидящего в «Мерседесе» знакомого, с которым у него ранее был конфликт. Взяв из бардачка гранату, он бросил её под автомобиль знакомого. Однако граната перекатилась под припаркованную рядом машину. Взрыв повредил оба автомобиля. Ущерб составил более 200 тыс. рублей. Мужчина свою вину признал и возместил ущерб в полном объёме.