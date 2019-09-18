Ёнчхон, , 07:32 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали еще один случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Чума свиней Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, новая вспышка африканской чумы была зафиксирована в уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Известно, что на ферме пришлось уничтожить 4700 свиней. В регионе введен карантин на убой и перемещение.

Напомним, что первый случай заражения АЧС был обнаружен 16 сентября на ферме в городе Пхаджу провинции Кёнгидо. Отметим, что расстояние между городами, где были зафиксированы случаи заражения, составляет около 48 км.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.

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