Киркук, Ирак, , 07:11 — REGNUM В результате теракта в спорной провинции Киркук погибли двое сотрудников правоохранительных органов, об этом 18 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Аль-Рашид. Представители полиции подозревают в преступлении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически разгромлены в Ираке, их активная деятельность продолжает наблюдаться в спорных районах, где существуют противоречия между курдами и центральным правительством страны.

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