Киев, , 21:43 — REGNUM Подробности поджога дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой обнародовала Национальная полиция Киевской области. Заявление было сделано 17 сентября главой пресс-службы регионального ведомства Николаем Жуковичем.

По новым данным, огонь перекинулся на дом Гонтаревой с беседки, которую поджёг неизвестный злоумышленник. Жукович пояснил, что было получено видео с камер видеонаблюдения.

На видео можно наблюдать неизвестного человека, который вначале перебросил через ограду два чемодана, а затем кинул на них зажигательное устройство. Сначала загорелись чемоданы, потом беседка, а от беседки занялся стоявший рядом дом.

По словам Жуковича, содержимое чемоданов пока неизвестно, в настоящее время проводятся необходимые экспертизы, а также идёт поиск других видеозаписей, на которых могут быть зафиксированы злоумышленники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно заявлению Жуковича, дом Гонтаревой был подожжён «зажигательной светошумовой ракетой».

Напомним, экс-глава Нацбанка Украины Гонтарева фигурирует в уголовном производстве «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». При этом она неоднократно заявляла, что подвергается преследованию со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского.

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