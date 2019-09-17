Киев, , 12:28 — REGNUM Дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой подожжен «зажигательной свето-шумовой ракетой». Об этом 17 сентября завил на брифинге в пос. Гореничи (Киевская область) спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

«Сегодня мы находимся на этом пепелище. Уже отработала следственно-оперативная группа, криминалисты. Они взяли образцы, чтобы определить откуда взялся огонь. Потом будут делать соответствующие экспертизы, чтобы узнать, есть ли там какие-то легковоспламеняющиеся материалы, из-за чего произошел этот пожар… Тут не было «коктейля Молотова». Мы нашли зажигательную свето-шумовую ракету и звуковую», — сказал Жукович.

Он сообщил, что накануне поджега с дома сняли большую часть охраны.

«Предварительно мы говорим, что сюда было какое-то незаконное проникновение неизвестным лицом, которое возможно и совершило этот поджег. Сейчас мы просматриваем видео с камер видео-наблюдения. До сентября на этом месте было шесть охранников. Потом был один, он и вызвал ГСЧС и полицию. Он сообщил, что слышал шум, после чего началось само горение», — рассказал Жукович.

По его словам, полиция открыла криминальное производство по статье 194 ч.2 Криминального кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

«Сюда направлены сотрудники криминальной полиции и криминального анализа, которые проводят оперативно-разыскную работу, чтобы установить лицо, а возможно и лиц, которые проникали сюда и совершили этот поджег», — подытожил Жукович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гонтарева заявила, что в её дом бросили бутылки с зажигательной смесью. Дом сгорел дотла. Напомним, в августе в Лондоне Гонтареву сбило авто. Государственному бюро расследований Украины разрешено применить к беглой экс-чиновнице силовой привод на допрос. Экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды».