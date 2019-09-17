Киев, 17 сентября 2019, 12:28 — REGNUM Дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой подожжен «зажигательной свето-шумовой ракетой». Об этом 17 сентября завил на брифинге в пос. Гореничи (Киевская область) спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
Он сообщил, что накануне поджега с дома сняли большую часть охраны.
По его словам, полиция открыла криминальное производство по статье 194 ч.2 Криминального кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от трех до 10 лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гонтарева заявила, что в её дом бросили бутылки с зажигательной смесью. Дом сгорел дотла. Напомним, в августе в Лондоне Гонтареву сбило авто. Государственному бюро расследований Украины разрешено применить к беглой экс-чиновнице силовой привод на допрос. Экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды».