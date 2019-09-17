Москва, , 15:36 — REGNUM В ходе проведения в Японском море мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю были ранены трое военнослужащих. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, нападение на российских пограничников совершил экипаж северокорейской шхуны.

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«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», — уточнили в ФСБ.

Всего в районе банки Кито-Ямато в Японском море были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел, пишет ТАСС. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в исключительной экономической зоне России в акватории Японского моря российские пограничники задержали и конвоировали в приморский порт Находка японское судно, которое занималось незаконным промыслом краба.