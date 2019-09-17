Абакан, , 14:34 — REGNUM В Хакасии просел асфальт на автодороге Абакан-Подсинее. Как сообщили ИА REGNUM 17 сентября в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства, дорожники экстренно устраняют просадку асфальта.

Дорога, о которой идёт речь, ведёт на Минусинск (Красноярский край). Асфальт просел на восьмом километре, перед мостом через реку Енисей.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Ивана Тиронова, на этом участке опасная просадка асфальта образуется каждый год из-за подвижки грунта земляного полотна.

«Скорее всего, проблема кроется в подмыве грунта грунтовыми водами», — говорится в комментарии министра.

Он также подчеркнул, что на баланс республики эту дорогу приняли летом 2019 года. В следующем году, «если позволит бюджет», планируют сделать проектно-сметную документацию на реконструкцию данного участка. Пока проблема устраняется локально.

На участке о установили знаки ограничения скорости, место просадки выделили специальными сигнальными столбиками.

Дорогу обещают привести в нормативное состояние в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области за полгода развалилась новая дорога.