Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 19:41 — REGNUM

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве автомобильной дороги «Подъезд к деревне Толстиково» в Гусь-Хрустальном районе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В 2018 году районная администрация заключила контракт с владимирской компанией ООО «ИнжДорСтрой» на строительству автомобильной дороги. Сумма контракта составила более 38 млн рублей. К 13 декабря 2018 года все работы были приняты, и подрядчик получил оплату.

В июне 2019 года выяснилось, что предусмотренные контрактом работы по монтажу дорожных знаков, разметке, укреплению обочин не были проведены. При этом их стоимость составила более 800 тысяч рублей. На самой дороге просело покрытие, а асфальт потрескался.

По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».