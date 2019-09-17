Берлин, , 17:21 — REGNUM За три месяца с момента обретения владельцами электроскутеров в Берлине (Германия) разрешения на движение по дорогам произошло 74 ДТП. Об этом 17 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным ведомства, в городе всего было зафиксировано 74 аварии с участием данного транспорта, 65 случаев пьяного вождения и 233 нарушения правил дорожного движения.

Отмечается, что в результате ДТП с электроскутерами 16 человек получили серьезные травмы и 43 — легкие. Шестьдесят пять ДТП были спровоцированы самими водителями скутеров, 27 ДТП произошли исключительно по их вине. В 19 случаях водители скутеров были задержаны за покидание места ДТП.