Борисоглебск, Воронежская область, , 13:46 — REGNUM Приговор в отношении бывшего исполнительного директора оборонного предприятия вынес Борисоглебский городской суд в Воронежской области 16 сентября. 63-летний мужчина признан виновным в покушении дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере — речь идет о сумме в два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным суда и следствия, в сентябре 2018 года военная прокуратура Воронежского гарнизона проводила проверку соблюдения ОАО «711 Авиационный ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ») законодательства, в частности, при исполнении госконтрактов. Подсудимый, который являлся исполнительным директором предприятия, опасаясь выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств, в ходе встречи с проверяющим высказал намерение передать ему взятку в сумме более миллиона рублей. Проверяющий ответил отказом. Несмотря на это через несколько дней директор попытался передать ему взятку: он приехал по месту работы и предложил два миллиона рублей. При попытке передачи взятки он был задержан сотрудниками УФСБ.

Приговором суда от 16 сентября подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Два миллиона рублей, которые осужденный пытался передать в качестве взятки, обращены в доход государства.