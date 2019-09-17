Горно-Алтайск, , 11:32 — REGNUM В Горно-Алтайске расследуют шокирующий случай с поджогом женщины. По обвинению в совершении преступления под стражу помещён её сожитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла 21 августа 2019 года. По данным следствия, вечером того дня пьяный 36-летний мужчина, «действуя умышленно и с особой жестокостью», облил бензином 30-летнюю сожительницу и поджёг её. Потерпевшая получила термические ожоги 90% тела, в результате чего скончалась 2 сентября в больнице.

Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье за «причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Он был заключён под стражу на два месяца.

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