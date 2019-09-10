Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбурге местный житель пытался сжечь свою супругу. В настоящее время он задержан, решается вопрос о мере пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, 8 сентября в горбольницу поступила женщина с сильными термическими ожогами. Травмы получены во время ссоры с мужем. Супруг на почве ревности облил женщину бензином и поджег.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Санкция предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.