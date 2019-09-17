Улан-Удэ, , 10:26 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанут пятеро молодых людей, которые обвиняются в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, обвиняемым от 21 до 25 лет.

Зимой 2019 года у одной девушки украли телевизор. Она обратилась за помощью к своему приятелю, после чего тот вместе с друзьями начали поиски.

«3 февраля 2019 года ранним утром они пришли домой к местному жителю, который был знаком с предполагаемым вором, принялись избивать его и, угрожая ножом, требовать, чтобы мужчина сообщил, где находится его приятель, похитивший телевизор», — сообщили в СКР.

Мужчина выдавать друга отказался. Тогда молодые люди вывезли его в багажника автомобиля в лес и продолжая избивать, угрожали сжечь. Затем они вновь поместили пленника в багажник и отправились на поиски похитителя телевизора. Однако увидев полицейскую машину, отпустили потерпевшего и попытались скрыться, но были задержаны.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в управлении.

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