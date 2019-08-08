Астрахань, , 18:15 — REGNUM

В Астрахани возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Двое мужчин — 22 и 24 лет — и 17-летний подросток выманили из дома, избили и увезли на машине 38-летнего астраханца, с которым у одного из них был конфликт. Два часа они возили его по гаражным кооперативам в Кировском районе, периодически избивая и угрожая оружием.

У мужчины получилось выбить окно, выпрыгнуть из машины на улице Магнитогорской и убежать. Правоохранительные органы приняли меры к установлению личности подозреваемых и их задержанию, ведётся расследование.