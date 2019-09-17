Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 06:47 — REGNUM Житель посёлка Дебин Ягоднинского округа Магаданской области совершил убийство человека и не помнит мотивы своих действий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительной версии следствия, нетрезвый 46-летний мужчина пришёл в квартиру по улице Мацкевича, где находились двое человек — отец и сын. Он потребовал с сына несуществующий денежный долг. Когда в разговор вмешался отец, агрессивный гость схватил со стола нож и нанёс ему несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«По существу предъявленного обвинения подозреваемый пояснил, что не помнит о том, как оказался в этой квартире и о том, как и почему совершил убийство. Медики пытаются восстановить ему память», — пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в посёлке Клёпка Ольского района Колымы мужчина в драке убил 43-летнего гостя своей матери.