Екатеринбург, , 05:19 — REGNUM В Екатеринбурге закончилось расследования причин возгорания зданий на территории комплекса «Чапаевские бани». За прошедшее время были проведены все необходимые экспертизы.

Как сообщили информационному изданию Е1 в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь начал распространяться из подсобного помещения, в котором электрооборудование работало в аварийном режиме — это и стало причиной пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в Екатеринбурге случился 26 июля. В тот день загорелся комплекс «Чапаевские бани». Огнём была охвачена площадь порядка 300 квадратных метров. В течение двух часов пожарным удалось потушить горящий корпус самих бань и нескольких хозяйственных построек.

Также была опасность перекидывания огня на другие строения, но угроза была ликвидирована в первые минуты тушения пожара.

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