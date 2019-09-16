Таганрог, Ростовская область, , 19:31 — REGNUM Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела из-за украинского автобуса. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

В надзорном ведомстве выявили схему уклонения от уплаты таможенных платежей. В частности, 35-летний гражданин РФ вывез за пределы России автобусы марки Bova 1986 года выпуска. Взамен с Украины он намеревался ввезти транспортное средство той же марки, но 2002 года выпуска. Чтобы схема сработала, он незаконно изменил номера основных агрегатов и государственные регистрационные знаки. Сумма причинённого государству ущерба превысила 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере».