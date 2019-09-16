Майкоп, , 18:25 — REGNUM Легковой автомобиль сбил двух детей в Кошехабльском районе Адыгеи. Мальчик и девочка восьми и девяти лет в этот момент переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло на одной из оживленных улиц аула Кошехабль. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в детскую республиканскую больницу в городе Майкопе.

Установлено, что за рулем легковушки находился 38-летний местный житель. В настоящее время полицейские по факту происшествия проводят проверку.

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