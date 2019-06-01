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ДТП с поездом в Адыгее: пострадали 15 человек

Происшествия

1 июня в Тахтамукайском районе Адыгеи на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ

ДТП с поездом в Адыгее: пострадали 15 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Майкоп, 1 июня 2019, 22:25 — REGNUM  15 человек обратились за помощью после ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде в Адыгее. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

«Машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести (в результате ДТП), — говорится в сообщении. — 13 пассажиров поезда №346 обратились за медицинской помощью на вокзале Краснодар».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня в Тахтамукайском районе Адыгеи на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ.

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