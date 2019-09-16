Орел, 16 сентября 2019, 17:31 — REGNUM Орловский транспортный прокурор обратился в суд с иском о запрете ОАО «РЖД» на проведение разгрузки и складирования щебня, отсева, песчано-гравийной смеси и прочих минерально-строительных материалов на повышенном пути №12 станции Орел Московской железной дороги — в пределах жилой зоны Орла. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Орловской транспортной прокуратуры.
Проверки прокуроры провели по заявлениям граждан, пожаловавшихся на неудобства из-за проведения разгрузки и погрузки на железной дороге в районе жилых домов. В Орловской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций (МЧ-9) были выявлены многочисленные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, выяснилось, что у МЧ-9 отсутствует утвержденный проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ. Также не определена санитарно-защитная зона, не осуществляется производственный контроль на промплощадке, а допустимые уровень шума и предельно допустимые концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне превышаются.
Кроме того, в отношении начальника МЧ-9 и ОАО «РЖД» возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 68 тысяч 500 рублей. Параллельно прокурор направил в суд иск о запрете ОАО «РЖД» разгрузки и складирования щебня, отсева, песчано-гравийной смеси и иных минерально-строительных материалов на повышенном пути №12 станции Орел Московской железной дороги.