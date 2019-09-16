Орел, , 17:31 — REGNUM Орловский транспортный прокурор обратился в суд с иском о запрете ОАО «РЖД» на проведение разгрузки и складирования щебня, отсева, песчано-гравийной смеси и прочих минерально-строительных материалов на повышенном пути №12 станции Орел Московской железной дороги — в пределах жилой зоны Орла. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Орловской транспортной прокуратуры.

Проверки прокуроры провели по заявлениям граждан, пожаловавшихся на неудобства из-за проведения разгрузки и погрузки на железной дороге в районе жилых домов. В Орловской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций (МЧ-9) были выявлены многочисленные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, выяснилось, что у МЧ-9 отсутствует утвержденный проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ. Также не определена санитарно-защитная зона, не осуществляется производственный контроль на промплощадке, а допустимые уровень шума и предельно допустимые концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне превышаются.

«По итогам прокуратурой в целях устранения выявленных нарушений в адрес начальника МЧ-9 и в целях финансирования мероприятий, направленных на снижение уровней шума и концентрации пыли в атмосферном воздухе в адрес начальника Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, должностное лицо привлечено к материальной ответственности», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в отношении начальника МЧ-9 и ОАО «РЖД» возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 68 тысяч 500 рублей. Параллельно прокурор направил в суд иск о запрете ОАО «РЖД» разгрузки и складирования щебня, отсева, песчано-гравийной смеси и иных минерально-строительных материалов на повышенном пути №12 станции Орел Московской железной дороги.