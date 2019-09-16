Москва, , 16:21 — REGNUM В московском бассейне ребенку засосало руку. Об этом 16 сентября сообщил телеканал РенТВ.

По данным СМИ, в результате происшествия четырёхлетний ребенок получил перелом пальца. Инцидент произошёл в одной из спортивных школ района Жулебино.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно 12-летняя россиянка была госпитализирована в критическом состоянии в больницу турецкой Анталии. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Вскоре ребенок скончался, не приходя в сознание.

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