Кольцово, Новосибирская область, , 15:11 — REGNUM Возгорание на территории при научно-исследовательском центре «Вектор» в Кольцово Новосибирской области полностью ликвидировано, сообщил новостной портал «Новосибирск онлайн» 16 сентября со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Задымление возникло на территории при научно-исследовательском центре в поселке Кольцово (Новосибирская область). По предварительным данным, на момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в первом корпусе ГНЦ «Вектор» произошел взрыв. Один человек пострадал и был с ожогами доставлен в больницу. По предварительной версии произошел хлопок газа.

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